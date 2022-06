Wilmot e il vano tentativo di favorire l'economia bianca limitando lo schiavismo

Man mano che gli Stati Uniti crescevano e si espandevano in nuovi territori tra l'inizio e la metà del XIX secolo, anche le divisioni si approfondirono. Al centro di queste divisioni c'era la questione della schiavitù. questione della schiavitù

Nel 1846, un rappresentante della Pennsylvania di nome David Wilmot propose una legislazione intesa a vietare l'espansione della schiavitù nelle terre acquisite dopo la guerra messicano-americana.

Il provvedimento di Wilmot non è stato approvato e il dibattito sulla proposta ha esacerbato le tensioni nord-sud. "Fa parte di una discussione più ampia sul futuro della schiavitù", afferma il dottor Miller W. Boyd III, storico, insegnante e conferenziere a St. Louis, Missouri. "È un piccolo anello di una lunga catena che va verso la guerra civile".

La schiavitù è emersa come una questione molto contesa tra Nord e Sud, in gran parte perché nelle diverse regioni prevalevano realtà economiche diverse. L'economia del nord era più focalizzata sull'industria e la produzione, mentre colture come tabacco e cotone erano grandi fonti di denaro per i bianchi meridionali.

“In Pennsylvania, per esempio, la gente coltivava il grano. Il grano non è una coltura ad alta intensità di manodopera. Gli schiavi erano quasi accessori per la società”, spiega Boyd. “In un posto come la Louisiana o la Virginia, non hai una società con schiavi, hai una società di schiavi. Tutto è determinato o modellato attorno alla schiavitù dei beni mobili".

Queste differenze nelle priorità economiche hanno influenzato il modo in cui la schiavitù è stata vista e il grado in cui è stata tollerata o considerata necessaria in varie parti del paese.

I primi abolizionisti tendevano ad essere nordici che si opponevano alla schiavitù per motivi religiosi e morali. Hanno riconosciuto l'umanità delle persone schiavizzate, la disumanità della schiavitù e hanno visto la contraddizione nel consentire a un tale sistema razzista di persistere in un paese fondato sul principio che "tutti gli uomini sono creati uguali".

I meridionali hanno beneficiato in modo esponenziale dei vantaggi economici di mantenere una forza lavoro obbligatoria in schiavitù e la maggior parte non era disposta a vedere l'abolizione della schiavitù. Si sono risentiti per i tentativi di ridurlo, sostenendo che la schiavitù era il motore della loro economia e una parte integrante del loro modo di vivere. Quella posizione aprì la strada alla Confederazione e alla sua eventuale secessione dagli Stati Uniti.

Wilmot non era un abolizionista o un sostenitore della schiavitù. Lui e coloro che gli erano affiliati, in quanto membri del Free Soil Party, non stavano combattendo per preservare o abolire la schiavitù. Erano contenti di lasciare che la schiavitù persistesse, tuttavia volevano impedirne la diffusione mentre l'America si espandeva in un nuovo territorio. Wilmot e quelli allineati con lui volevano creare e preservare opportunità economiche per i cittadini bianchi.

"Wilmot voleva più terra disponibile per la coltivazione dei bianchi poveri e mediocri", afferma Boyd. "Stava cercando di aiutarli a non dover competere ovunque con i raccolti prodotti in schiavitù". Perché ovunque la schiavitù potesse prosperare, prendeva posti di lavoro e sopprimeva i salari della classe operaia. Wilmot e i suoi affiliati temevano anche che gli stati schiavisti avessero guadagnato troppo potere politico e volevano che quell'influenza fosse ridotta.