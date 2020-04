Win Max è il nuovo 'laptop da gaming più piccolo del mondo'

Se siete alla ricerca di un dispositivo estremamente portatile per gustare i vostri giochi preferiti in mobilità questo netbook di GDC potrebbe fare al caso vostro. L'azienda ha infatti sviluppato il nuovo Win Max che viene descritto come "il più piccolo laptop da gioco del mondo".

Win Max è sostanzialmente un PC portatile da 8 pollici con una sorta di controller, ispirato a quello di Xbox One, incorporato (con tanto di grilletti dorsali). Il display IPS può garantire una risoluzione di 1200x800 pixel mentre il comparto tecnico è equipaggiato con un processore Intel Core i5-1035G7 di decima generazione (Ice Lake) con 4 core e 8 thread, 16 GB DDR4 di memoria e un SSD NVMe da 512 GB. La GPU invece è una Intel Iris Plus 940 ma la porta Thunderbolt 3.0 offre la possibilità di collegare una GPU dedicata molto più potente.

Chiaramente questo particolare tipo di dispositivo riesce a fornire prestazioni entry-level in ambito gaming (i benchmark interni fanno segnare 60 fps con Fortnite con impostazioni "standard") ma con l'avvento dei nuovi servizi di streaming cloud potrebbe trovare una sua collocazione di mercato: GeForce Now, Stadia e xCloud troverebbero una dimora perfetta nel nuovo Win Max di GDC.