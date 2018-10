Winamp: nuova versione nel 2019. In arrivo l'integrazione con Spotify ed Apple Music?

Il leggendario Winamp, lo storico lettore musicale personalizzabile che nei primi anni 2000 è stata la scelta più ovvia per la riproduzione di musica da computer, è pronto a tornare. Ma lo farà sotto forma di un'app mobile che consentirà agli utenti di ascoltare tutta la musica (playlist, podcast, stazioni radio in streaming).

La notizia è stata riportata in anteprima da TechCrunch, a cui ha fatto eco una dichiarazione di Alexandre Saboundjian, il CEO di Radionomy, il quale ha annunciato che "l'anno prossimo rilasceremo una versione completamente nuova, con l'eredità di Winamp ma un'esperienza di ascolto più completa. Gli utenti potranno ascoltare gli MP3 presenti in locale, ma anche sul cloud, le stazioni radio in streaming e le playlist".

Fondamentalmente il piano è di aggiornare Winamp per PC desktop e dispositivi mobili in modo tale da creare un'esperienza unica ed una sorta di hub per ascoltare tutta la propria musica da fonti diverse. Saboundjian non ha fornito molti dettagli sui servizi supportati da Winamp, e sarebbe senza dubbio interessante capire se sarà presente qualche tipo di integrazione con Apple Music, Spotify o altre piattaforme audio.

L'amministratore delegato si è rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni sulle funzionalità che saranno integrate in Winamp 6, che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2019.