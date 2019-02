Wind, arriva l'offerta di portabilità per San Valentino: 50 gigabyte a 9,99 Euro

Dopo Vodafone, anche Wind si aggiunge alla schiera di operatori che stanno proponendo delle promozioni particolari in vista del San Valentino.

L'operatore telefonico italiano sta infatti offrendo, solo per un lasso di tempo limitato e per coloro che intendono effettuare la portabilità da un altro operatore, un'offerta di San Valentino che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 gigabyte di traffico in 4G a soli 9,99 Euro al mese.

A giudicare da quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, l'offerta "Wind Smart Loves You" ha un costo di attivazione di 0 Euro al posto di 10 Euro. E' però previsto un vincolo minimo di 24 mesi: qualora gli utenti dovessero decidere di effettuare il recesso prima di tale lasso di tempo, Wind provvederà ad addebitare i 10 Euro scontati sul credito residuo. Gli utenti dovranno anche sostenere un costo di 10 Euro per la SIM, con 0,01 Euro di credito visibile.

L'attivazione può essere effettuata tramite la pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo, fino alla giornata di domani 14 Febbraio, salvo proroghe. L'attivazione della SIM avviene tramite video identificazione.

Di default sull'offerta è attivo il piano tariffario Wind Basic, che prevede costi di 29 centesimi al minuto per le chiamate senza scatto alla risposta e 29 centesimi ad SMS.