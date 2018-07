Wind: arrivano le soglie di traffico dati utilizzabili in roaming in UE

Spiacevole sorpresa per gli utenti Wind. L'operatore telefonico arancione, infatti, attraverso il proprio sito web ha annunciato l'inserimento delle soglie massime di Gigabyte utilizzabili in Unione Europea all'estero, in roaming.

Sul sito ufficiale di Wind, infatti, è stata inserita una pagina che, in conformità con il nuovo regolamento europeo Roam Like Home, consente agli utenti di effettuare il calcolo dei gigabyte effettivi da utilizzare all'estero.

Per farlo, basta collegarsi alla pagina Copertura Internazionale, cliccare sulla mappa interattiva ill paese di destinazione, e consultare le varie informazioni sul territorio e l'area di appartenenza. E' anche possibile conoscere, attraverso il banner dedicato, la quantità di giga utilizzabili in Unione Europea, il tutto consultando un documento come quello presente sul sito di Tre Italia, in cui sono presenti i gigabyte utilizzabili in relazione alla propria offerta.

Il calcolo può essere fatto manualmente utilizzando la formula: costo dell'offerta iva esclusa / 6 x 2. Basterà quindi dividere il costo dell'offerta per sei e moltiplicare il risultato per due.

Ovviamente, superato il quantitativo massimo, Wind applicherà le tariffe di sovrapprezzo di 0,7 centesimi a megabyte. Gli utenti, comunque, riceveranno una comunicazione dedicata al superamento della soglia.

La promozione roam like home è valida in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica) Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.