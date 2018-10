Wind contro Iliad e TIM: le nuove offerte di portabilità

Wind va all'attacco di TIM ed Iliad con le nuove offerte di portabilità rivolte ai clienti ricaricabili che intendono portare il loro numero nell'operatore arancione.

Le promozioni sono due, vediamo di cosa si tratta.

Wind Smart Special 50 è la promozione dedicata ai clienti Iliad, che include minuti illimitati e 50 gigabyte a 6,99 Euro al mese. Praticamente si tratta di un'offerta identica a TIM Iron di cui vi avevamo parlato su queste pagine nei giorni addietro e che si rivolge proprio alla stessa fascia di clienti.

Per chi arriva da TIM è disponibile Wind Smart Special 8 che a 8 Euro al mese include minuti illimitati e 30 gigabyte di internet. La stessa offerta scende a 5 Euro per gli utenti che desiderano effettuare la probabilità dagli operatori virtuali ad eccezion fatta di Ho. Mobile, Coop Voce e coloro che operano sulla rete Wind.

Per chi proviene da altri gestori o vuole cambiare la propria offerta, attraverso il pannello online è possibile attivare a 6,99 Euro al mese Wind Smart Top 40, che include 1000 minuti e 40 gigabyte di traffico.

Come sempre, vi invitiamo a farci sapere attraverso i commenti se avete intenzione di sfruttare una delle promozioni in questione o se siete in attesa di altre proposte.