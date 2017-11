Wind: ecco le nuove offerte per la portabilità da altri operatori

Wind ha annunciato due nuove offerte riservate a tutti coloro che hanno intenzione di effettuare la portabilità da TIM ed operatori virtuali ad esclusione di PosteMobile.

Si tratta ddi Wind Smart 7 Easy e Wind Smart 9 Easy.

La prima include, a 7 Euro ogni quattro settimane, 1000 minuti di chiamate verso tutti e 5 gigabyte di navigazione ad internet, mentre Smart 7 Easy, a 9 Euro ogni quattro settimane, offre agli utenti 1000 minuti e 10 gigabyte di internet.

Le due promozioni hanno un costo di attivazione di 14 Euro contro i 24 Euro originali, nel caso in cui la SIM dovesse restare nel circuito Wind per almeno 24 mesi. In caso contrario è previsto il pagamento di una penale dei dieci Euro residui.

Non è noto fino a quando saranno attuabili queste due nuove proposte, ma l’operatore arancione si è limitato ad affermare che sono disponibili da oggi. Come sempre, vi invitiamo a raccontarci la vostra esperienza di portabilità attraverso i commenti alla notizia.