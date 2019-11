Wind: internet illimitato in regalo per tutti i clienti oggi 10 Novembre

Oggi, 10 Novembre, Wind regala internet illimitato a tutti i propri clienti, che potranno godere di 24 ore di navigazione senza intaccare i gigabyte inclusi nella promozione. L'opzione si chiama "Internet illimitato" e si è attivata automaticamente alla mezzanotte, con disattivazione prevista per le 23:59.

I clienti non hanno dovuto fare alcun tipo di richiesta di attivazione, e non dovranno fare lo stesso anche per quanto riguarda la pratica di disattivazione, che avverrà in automatico.

Un'iniziativa simile era stata proposta dall'operatore telefonico lo scorso mese di Dicembre, ma secondo quanto affermato dai colleghi di MondoMobileWeb, vari utenti avrebbero segnalato problemi con la velocità di navigazione. Ad esempio, in molti riportano che il limite per la velocità in download sarebbe stato fissato a 5 Mbps, mentre in upload ad 1 Mbps: lo scorso anno era rispettivamente di 3 ed 1 Mbps.

Al momento però la limitazione non sarebbe stata segnalata a livello capillare da tutti: in molti infatti tramite i social non avrebbero riconosciuto il "problema" e riferiscono che anche gli speed test non riportano i dati in questione. Nella pagina ufficiale della promozione, in cui sono presenti le condizioni del regalo, Wind ha precisato che la velocità potrebbe variare a seconda di vari fattori, tra cui la copertura, l'intensità del traffico ed ovviamente il dispositivo utilizzato.