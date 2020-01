Wind lancia i nuovi tagli di ricarica da 6 ed 11 Euro nei circuiti Lottomatica

Dalla oggi, martedì 21 Gennaio 2020, sono disponibili nei bar, tabacchi, edicole e ricevitorie del circuito Lottomatica le nuove ricariche Wind da 6 ed 11 Euro, che vanno ad affiancare i tagli classici. Il lancio arriva a poche settimane dal blocco dell'AGCOM per le "ricariche speciali".

Wind, come TIM e Vodafone infatti avevano iniziato a proporre ai propri utenti le così dette "Ricariche Speciali" da 5 e 10 Euro che includevano un credito decurtato di 1 Euro rispetto all'importo pagato, ma in cambio offrivano vantaggi come minuti, gigabyte ed SMS da utilizzare nelle 24 ore successive. L'AGCOM però ha bloccato tale pratica in quanto discriminerebbe gli utenti con un minore potere d'acquisto.

Da qui evidentemente nasce la decisione dell'operatore telefonico arancione di affiancare questi nuovi tagli standard, che secondo quanto appreso da MondoMobileWeb non andranno a sostituire le Ricariche Special da 5 e 10 Euro, che resteranno comunque disponibili nei negozi ed altri canali.

I tagli da 6 ed 11 Euro, nel frattempo possono essere acquistati o nei punti vendita Lottomatica o tramite il sito web ufficiale.

Alla luce di questa novità, quindi, gli utenti avranno a disposizione le seguenti opzioni: Ricarica Special da 5 euro, Ricarica standard da 6 euro, Ricarica Special da 10 euro, Ricarica standard da 11 euro, Ricarica standard da 15 euro, Ricarica Standard da 25 euro, Ricarica Standard da 50 euro.