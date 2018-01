Wind lancia Smart 2018: 1000 minuti, 200 SMS e 10 gigabyte ad 8 Euro al mese!

Con l'inizio del nuovo anno, i vari operatori telefonici del nostro paese si stanno adoperando per mettere a disposizione degli utenti le offerte più vantaggiose per garantire un risparmio e, soprattutto, acquisire quanti più clienti possibili.

Ad aprire le danze ci ha pensato Wind, che ha annunciato oggi il lancio di Smart 2018.

Si tratta di una nuova, interessantissima offerta rivolta a tutti gli utenti ricaricabili che, però, può essere attivata esclusivamente online. Non sappiamo fino a quando sarà disponibile, e proprio per questo motivo vi invitiamo - nel caso in cui foste interessati - ad attivarla nel minor tempo possibile.

Wind Smart 2018 offre, ad 8 Euro ogni quattro settimane, 1000 minuti di chiamate verso tutti, senza scatto alla risposta, 200 SMS (anch'essi verso tutti) e ben 10 gigabyte di traffico dati in 4G da utilizzare in Italia ed Europa.

L'offerta è attivabile da tutti: sia da coloro che già posseggono una scheda telefonica Wind, che da coloro che hanno intenzione di effettuare la portabilità.

Come dicevamo prima, l'offerta si attiva esclusivamente online, attraverso la pagina ufficiale dell'offerta, raggiungibile attraverso questo indirizzo.

Per coloro che hanno intenzione di effettuare la portabilità, è previsto il pagamento di 25 Euro, di cui 15 Euro di ricarica, ed 1 Euro di credito sulla SIM. La spedizione è completamente gratuita e non comporta alcun costo aggiuntivo.

Fateci sapere se avete intenzione di attivarla o meno.