Wind, nuova rimodulazione in arrivo: dal 2 Dicembre stangata per le ricariche in ritardo

Stangata per gli utenti Wind che dal 2 Dicembre ricaricheranno in ritardo. L'operatore telefonico infatti ha annunciato una nuova rimodulazione per i clienti "distratti". Fino ad ora, coloro che tardano a ricaricare il credito prima della scadenza della promozione sono costretti a pagare una mora di 99 centesimi, che sarà raddoppiata.

Ciò vuol dire che dal prossimo 2/12, se ci si dimentica di effettuare la ricarica alla propria SIM non si pagheranno più 99 centesimi di mora, ma 1,98 Euro.

In un comunicato Wind inviato ai propri clienti via SMS viene sottolineato che "a partire dal 2 dicembre 2019, per esigenze legate all’andamento del mercato, ogni volta che il credito e’ insufficiente per l’attivazione e il rinnovo delle opzioni attive sulla SIM, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming, il traffico incluso non sara’ bloccato, per assicurare continuità del servizio, e sarà reso disponibile per un 1 giorno solare (fino alle 23.59) al costo di 0,99 euro. Qualora il giorno successivo il credito fosse ancora insufficiente, il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per ulteriori 2 giorni al costo di 0,99 euro. Tali importi non si applicano se è attivo il servizio Autoricarica. L’anticipo del traffico sarà reso disponibile più volte al mese. Tale modifica è valida per le opzioni che prevedono traffico incluso attive sulla tua SIM”.

Ovviamente, come previsto dalla normativa vigente, sarà possibile esercitare il diritto di recesso gratuito fino al giorno precedente all'entrata in vigore della modifica.

La rimodulazione si aggiunge a quelle che entreranno in vigore a gennaio su rete fissa.