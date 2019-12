Wind regala 100mila buoni Amazon e Giga gratis a Natale

Tempo di regali natalizi per Wind . L'operatore telefonico ha annunciato i nuovi dettagli del WindDay che si terrà mercoledì 25 Dicembre, nel corso del quale saranno estratti 100mila vincitori tra i clienti fissi e mobili e potranno ricevere tanti premi. Nella lista figurano Giga Gratis, Buoni Amazon ed anche buoni spesa.

L'operatore telefonico ha anche diffuso ulteriori informazioni sul funzionamento del concorso. Gli utenti infatti saranno divisi in due gruppi, ognuno dei quali contenente premi differenti:

il Cluster 1 comprenderà i clienti iscritti a WindDay da rete mobile prepagata, con piano tariffario voce ed internet ed include 98.999 premi, tra cui 500 buoni regalo Amazon del valore di 10 Euro l'uno ;

; il Cluster 2 sarà composto da clienti WindDay mobili in possesso di piani tariffari ad abbonamento o family con addebito su carta di credito. Rientrano anche i possessori di contratti di rete fissa. In questo caso saranno messi in palio 500 buoni Amazon da 10 Euro ed 1 buono shopping da 5.000 Euro.

E' previsto anche il premio "WindDay 5 Giga", valido solo per coloro che rientrano nel Cluster 1 e consente di ottenere 5 gigabyte di traffico dati aggiuntivo per 7 giorni.

Per il Cluster 2 invece verrà messo in palio un premio shopping di Natale costituito da buoni spesa Promoshopping da 25 o 50 Euro, per un importo complessivo di 5.00 Euro iva esclusa. Tali coupon hanno una durata di 12 mesi.