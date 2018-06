Wind rimodula le offerte: aumentano prezzi e giga per alcune promozioni

Wind, attraverso una serie di SMS inviati ai propri clienti ed un comunicato pubblicato sull'apposita pagina del proprio sito web, ha annunciato alcune nuove rimodulazioni che andranno ad interessare coloro che hanno sottoscritto l'offerta Wind Smart 7+, All Inclusive 550, All Inclusive Big 550 ed All inclusive Big.

A partire dal 2 Luglio 2018, i gigabyte inclusi nelle opzioni di seguito aumenteranno:

per Wind Smart si passerà da 7 a 30 gigabyte;

si passerà da 7 a 30 gigabyte; per All Inclusive Big 550 i precedenti 2 gigabyte inclusi nella promozione passeranno a 10 gigabyte.

Non sono invece previste modifiche alle soglie di SMS e minuti.

Non è tutto, perchè Wind informa anche che a "seguito dell'esigenza di riposizionamento dell'offerta e per continuare a garantire gli investimenti su servizi di assistenza, la rete di vendita e la nostra infrastruttura tecnologica", dal primo rinnovo successivo al 29 Luglio, sono previste delle modifiche al costo delle seguenti offerte:

All Inclusive Big 550 che passa da 14,50 a 16,5€ al mese;

che passa da 14,50 a 16,5€ al mese; Wind Smart che passa da 7,58 a 9,58€ al mese;

che passa da 7,58 a 9,58€ al mese; All Inclusive Big: che passa da 15,70 a 17,20€ al mese, con navigazione Internet illimitata alla velocità di 128Kpbs al termine dei GIGA inclusi nell’offerta. Per mantenere il costo mensile invariato, puoi scegliere un'offerta con lo stesso traffico incluso ma con il blocco della navigazione all'esaurimento dei GIGA chiamando il 155.

Chiaramente, come previsto dalla legge, i clienti hanno il diritto di esercitare il recesso o passare ad un altro operatore senza penali nè costi di disattivazione attraverso i canali di cui sotto:

wind.it

tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: WIND Tre SpA - Servizio Disdette - Casella Postale 14155 - Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano

PEC all'indirizzo servizioclienti155@pec.windtre.it

punto vendita Wind di proprietà

chiamando il 155

I clienti interessati, comunque, sono già stati informati attraverso gli SMS. Maggiori informazioni sono disponibili qui.