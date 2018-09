Wind rimodula positivamente alcune offerte: 10 giga in più per All Inclusive

Secondo quanto raccolto dai nostri colleghi di MondoMobileWeb, dalla giornata di oggi entreranno in vigore alcune nuove rimodulazioni per i clienti Wind, in concomitanza con il lancio delle nuove offerte della gamma All Inclusive.

Nello specifico, l'operatore telefonico arancione avrebbe deciso di rimodulare positivamente tutti i clienti che hanno attivato l'offerta All Inclusive Standard dal 18 Giugno al 23 Settembre, regalando loro 10 gigabyte mensili aggiuntivi che si vanno ad aggiungere in maniera gratuita a quelli sottoscritti al momento dell'attivazione.

La rimodulazione a quanto pare riguarderebbe anche coloro che hanno attivato All Inclusive Young a partire dal 18 Giugno.

Wind dovrebbe comunicare agli interessati la rimodulazione attraverso il classico SMS informativo già a partire dalle prossime ore.

Sempre da oggi, Wind All Inclusive dovrebbe offrire 20 gigabyte in 4G, minuti illimitati e 100 SMS verso tutti a 12 euro al mese, con addebito sul credito residuo. In caso di pagamento tramite Easy Pay invece l'ammontare totale scende a 10 Euro al mese.

Le offerte sono disponibili per tutti i clienti, ed includono Hotspot gratuito, Segreteria Telefonica, SMS MyWind e Chat No Stop.

Sicuramente una piacevole sorpresa per gli utenti Wind che hanno attivato l'offerta nel periodo estiva, che potranno godere di 10 giga in più al mese di navigazione.

Come sempre fateci sapere attraverso i commenti se avete ricevuto l'SMS informativo.