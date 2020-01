Wind: scattano le rimodulazioni di Gennaio 2020. Le offerte interessate

Il nuovo anno porta per gli utenti Wind una spiacevole sorpresa. Dalla giornata di ieri infatti sono scattate le nuove rimodulazioni, già annunciate da tempo dall'operatore telefonico attraverso una nota diffusa sui propri canali ed i classici SMS inviati agli utenti.

Il rincaro è di 2 Euro al mese e si applica sulle seguenti offerte: 3 Internet, 3 ADSL, 3 FIBER, Absolute, Absolute ADSL 20 Mega, Absolute ADSL Affari, Absolute ADSL Affari 20 Mega, Absolute ADSL Mega, Absolute Affari, Absolute VoIP MB, Absolute+, All Inclusive, All Inclusive 120, All Inclusive 120 Affari, All Inclusive Affari, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Unlimited Affari, INFOSTRADA TUTTO INCLUSO, TuttoIncluso, TuttoIncluso 20 MEGA, TuttoIncluso 20 Mega Affari, TuttoIncluso Affari, TuttoIncluso Gold Affari, TuttoIncluso Gold ISDN Affari, TuttoIncluso ISDN Affari, TuttoIncluso Mega e WIND Internet, in tutte le tecnologie (ADSL, FTTC, FTTH).

Ma non è tutto, perchè cambia anche il periodo di fatturazione. Wind, tramite una comunicazione pubblicata nell'app aveva infatti annunciato che dal 22 Dicembre 2019 il "conto telefonico Wind sarà mensile anticipato anzichè bimestrale". Ovviamente questo non comporterà alcun aumento in termini di costi: il prezzo resterà infatti lo stesso. Per alcuni il nuovo regime di fatturazione è già in vigore, ma sarà attivo per tutti a partire dal 12 Gennaio 2020, quando tutte le bollette di rete fissa di Wind diventeranno mensili.