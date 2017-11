Wind: Screen Protection a 2,49 Euro fino al 19 Novembre

, per celebrare, da sempre associato a superstizioni e sventure, ha lanciatoin collaborazione con Digital Care.

Questo nuovo programma offre la riparazione o sostituzione dello schermo in cinque giorni lavorativi senza invalidare la garanzia del produttore, con tanto di ritiro e consegna gratuita presso l’indirizzo fornito dal cliente.

Il servizio è valido sia per smartphone che per tablet, ed ha un costo di 2,49 Euro a rinnovo (non è presente nessun obbligo o vincolo di durata, disattivatile a piacimento) , con il primo che è gratuito.

Screen Protection copre qualsiasi danno meccanico del Display, compresa la rottura o la venatura che comporta la necessità di Riparazione, indipendentemente dal motivo per cui si è verificato il danno.

In caso di rottura dello schermo, basta aprire una segnalazione registrandosi su screenprotection.wind.it o chiamando il numero 800 998 030 e seguire le istruzioni. Wind provvederà a ritirare il dispositivo e riconsegnarlo entro sette giorni.

L’offerta è attivabile fino al 19 Novembre, attraverso questo indirizzo.