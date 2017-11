Wind: Smart 7 Platinum attivabile fino al 19 Novembre

sta per dire addio a, l’interessante offerta che a 7 Euro ogni quattro settimane garantisce agli utenti 1000 minuti verso tutti e 30 gigabyte di traffico dati.

L’operatore telefonico ha rivelato che la promozione potrà essere attivata fino al 19 Novembre 2017, dopo di che chiuderà i battenti.

Si tratta chiaramente di un’offerta winback, dedicata ai clienti che effettuano la portabilità a Wind sulle SIM ricaricabili, e che provengono da TIM e gli operatori virtuali (ad eccezione di Poste Mobile). Il costo di attivazione è di 14 Euro al posto di 24 Euro per le nuove SIM attive per 24 mesi.

Non sappiamo il motivo per cui l’operatore abbia preso questa decisione, ma secondo molti sarebbe da imputare alla “tregua” virtuale di TIM che già da qualche settimana aveva bloccato le offerte aggressive della gamma TEN GO +10, dedicate proprio ai clienti Wind Tre.

Come sempre, vi invitiamo a segnalarci attraverso i commenti le vostre esperienze con questa promozione.