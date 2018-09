Wind Tre è davanti a tutti nell'asta del 5G per la frequenza 3700 MHz

Negli ultimi giorni vi abbiamo a più riprese raccontato dell'asta per le frequenze del 5G in corso al Ministero dello Sviluppo Economico. In attesa di conoscere le offerte presentate nella giornata di ieri, e quelle di oggi, emergono i primi dettagli sulla posizione degli operatori.

Secondo quanto rivelato dal sito del MISE, nella giornata di miglioramenti competitivi tenuta lo scorso 18 Settembre, gli operatori si sarebbero concentrati quasi esclusivamente sulla banda 3700 MHz, snobbando di fatto la 700 SDL, per cui non sono arrivate ancora offerte.

Sempre facendo riferimento al blocco delle frequenze 3700 MHz, Wind Tre è risultata essere la società che ha presentato le offerte più alte, che la pongono in una posizione di vantaggio rispetto agli altri due competitor Vodafone Italia ed Iliad, mentre TIM non ha partecipato all'asta.

Wind Tre per il blocco specifico ad 80 MHz ha presentato un'offerta di 559,6 milioni di Euro (contro i 572,2 milioni di Euro di Vodafone), mentre per il blocco generico a 20 MHz si è fermata ad 86,640 milioni di Euro, comunque un importo superiore rispetto ai 74,260 milioni di Iliad.

Nella giornata di ieri si è tenuta un'altra giornata di aste, che ha segnato il raggiungimento di quota "quota 3.838.962.258,00 euro, superando di 1,3 miliardi l’introito minimo fissato dalla Legge di Bilancio".

A fine giornata sulla banda 3700 MHz è stato raggiunto un ammontare complessivo di 1,635 miliardi di Euro. Per questa mattiva è prevista un'altra seduta di miglioramenti competitivi, dopo le 63 tornate degli scorsi giorni.

La situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore, ma è da registrare il massiccio investimento che ha intenzione di effettuare Wind Tre per lo sviluppo della propria rete 5G.