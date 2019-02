Wind Tre sperimenterà il 5G a Prato e L'Aquila, lancio nel 2022?

Intervenuto a Roma nel corso di una convenction, l'amministratore delegato del gruppo Wind Tre, Jeffrey Hedberg, ha nuovamente posto l'accento sul tema del 5G e sulla sperimentazione della nuova tecnologia, sottolineando l'importanza che la nuova infrastruttura riveste per il nostro paese.

Il numero uno dell'operatore telefonico ha osservato che “sulla crescita dei servizi 5G, l’Italia è tra i Paesi leader in Europa. Le reti e gli ecosistemi 5G sono fondamentali per il processo d’innovazione del Paese, nel mondo delle imprese, nella Pubblica Amministrazione e per i cittadini”.

La parte più importante dell'annuncio però è rappresentata dalle aree in cui sarà effettuata la sperimentazione: "Wind Tre sta sperimentando gli 'use cases' 5G a Prato e a L’Aquila. Si tratta di progetti che richiedono il coinvolgimento di aziende tecnologiche, startup, istituzioni pubbliche e università, che collaborano in un modello di partnership pubblico-privata, valorizzando ognuna il proprio know-how in un ecosistema innovativo".

Secondo il CEO, "il 5G non rappresenta solo maggiore velocità di navigazione ma è soprattutto una tecnologia fondamentale per lo sviluppo di soluzioni innovative. Un’evoluzione cruciale per la crescita che richiederà nuovi importanti investimenti. La realizzazione dell’Agenda Digitale italiana, attraverso reti ultrabroadband e applicazioni all’avanguardia, rappresenta una grande opportunità d’innovazione per Wind Tre a vantaggio dei clienti, oltre ad abilitare nuove fonti di crescita dei ricavi”.

Sulla data di lancio, il dirigente sostiene che la maggior parte degli utenti potranno usufruirne da inizio 2022.