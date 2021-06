Windcatcher, la struttura più alta della Torre Eiffel capace di alimentare 80.000 case

Sono tantissimi i progetti "green" per la generazione di energia pulita, così da iniziare a limitare sempre di più l'utilizzo di carburanti fossili e non rinnovabili. Un esempio di quanto detto è dato dal Windcatcher, una colossale struttura più grande della Torre Eiffel e capace di alimentare 80.000 case.

In poche parole questi Windcatcher sarebbero delle strutture quadrate in mezzo all'oceano con centinaia di turbine delle pale eoliche. Un problema con i parchi eolici offshore sono i costi di manutenzione: il funzionamento e la manutenzione possono in genere rappresentare il 25-30% del costo totale del ciclo di vita del parco.

Per questo motivo il Windcatcher ha un vantaggio, secondo Ronny Karlsen, CFO di Wind Catching Systems AS. "Per la manutenzione sono necessarie molte navi specializzate con gru per raggiungere le turbine. Quello che faremo è costruire un sistema di ascensori, in modo che tu possa effettivamente fare tutta la manutenzione e le riparazioni senza avere a disposizione queste navi specializzate".

Le turbine convenzionali, quando la velocità del vento raggiunge i 12 metri al secondo, si "fermano" e rimangono a questa velocità. I rotori di questa struttura, invece, possono ruotare molto più velocemente, fino a 17 o 18 m/s. Se tutto va secondo i piani, il Windcatcher dovrebbe essere pronto per la costruzione l'anno prossimo e potremmo vedere la colossale struttura nell'oceano entro il 2023 o il 2024.

"Quello che stiamo cercando di fare è trovare una soluzione ecologica ed economica per generare energia rinnovabile", afferma infine Karlsen. "Questo è il nostro obiettivo".