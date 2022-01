Windows 10 e 11: Microsoft ha finalmente risolto i problemi con le VPN

Microsoft ha rilasciato l'ultimo aggiornamento di Windows 10 e Windows 11 la scorsa settimana. L'update, tuttavia, conteneva un bug piuttosto importante, che bloccava le connessioni alle VPN per i PC con Windows 10, restituendo agli utenti un messaggio di errore ogni volta che questi tentavano di connettersi a una rete privata.

Il problema è presente nella versione KB5009543 di Windows 10, pubblicata in occasione del Microsoft Patch Tuesday di gennaio: vista l'importanza dell'update del Patch Tuesday, che ha risolto quasi 100 vulnerabilità di sicurezza, molti utenti hanno effettuato l'update, trovandosi tuttavia "sbattuti fuori" dalle proprie VPN da parte del sistema operativo.

In particolare, il messaggio di errore presentato da Windows 10 dice "Impossibile connettersi alla VPN. Il tentativo di connessione L2TP è fallito perché il livello di sicurezza ha incontrato un errore di processing durante le connessioni iniziati con il computer remoto". Microsoft ha spiegato che il problema riguarda solo le VPN con protocollo L2TP, che però al momento sono numerose e sparse in tutto il mondo.

Microsoft ha confermato il problema nelle scorse ore, dicendo "Dopo aver installato la versione KB5009543 di Windows 10, le connessioni IP Security (IPSEC) con un Vendor ID potrebbero fallire. Potrebbero essere affette dal problema le connessioni VPN L2TP, che usano il Protocollo Layer 2 Tunneling, o le connessioni IPSEC IKE, o IP security Internet Key Exchange".

Contestualmente, Microsoft ha rilasciato un fix per il problema tramite un update Out-Of-Band per Windows 10. Tra le note dell'update, la casa di Redmond ha spiegato che "Microsoft rilascia questo Out-of-Band (OoB) update oggi, il 17 gennaio 2022, per alcune versioni di Windows. L'aggiornamento risolve problemi relativi alla connettività VPN, al restart dei Domain Controller di Windows Server e ai problemi di avvio delle macchine virtuali."