Windows 10, dal 14 Dicembre 2021 una versione non sarà più supportata

Poco dopo la notizia relativa alla scadenza degli aggiornamenti di Windows 10 e 11, Microsoft ha diffuso un promemoria per ricordare che dal 14 Dicembre una versione di Windows 10 non sarà più supportata.

Nella fattispecie, coloro che posseggono PC su cui è installato Windows 10 versione 2004 (May 2020 Update), non saranno più in grado di ricevere aggiornamenti di sicurezza o di qualità.

Nel comunicato il colosso di Redmond spiega che "il 14 dicembre 2021, tutte le edizioni di Windows 10, versione 2004 (20H1) raggiungeranno la fine del supporto. Dopo tale data, i dispositivi su cui è installata questa versione non riceveranno più aggiornamenti mensili sulla sicurezza e sulla qualità. Come sempre, ti consigliamo di aggiornare i tuoi dispositivi all'ultima versione di Windows 10 il prima possibile per assicurarti di poter sfruttare le funzionalità più recenti e le protezioni avanzate dalle ultime minacce alla sicurezza".

Gli utenti che dispongono di questa versione del sistema operativo, a questo punto, potranno scegliere o di installare una build più recente o in alternativa effettuare l'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 in maniera completamente gratuita, a patto che il proprio PC rispetti i requisiti previsti da Microsoft in fase di lancio del nuovo OS. Potete effettuare il check con l'apposito strumento.