Windows 10 1903: segnalati problemi con i driver Intel

A pochi giorni dall'inizio della distribuzione dell'aggiornamento KB4517389 per Windows 10 1903, che ha risolto un problema con le stampanti, gli utenti continuano a lamentare disservizi a seguito dell'installazione del pacchetto.

Alcuni membri sul forum ufficiale di Microsoft, Reddit e Twitter hanno segnalato la comparsa di alcuni problemi sui computer che utilizzano i driver Intel DHC 26.20.100.7157.

Nello specifico, un conflitto tra i driver e l'aggiornamento provocherebbe problemi con la visualizzazione del menù Start, la ricerca di Windows e Google Chrome. Non è chiaro al momento se anche le versioni precedenti di Windows 10 May 2019 Update siano influenzate da problemi di compatibilità con i driver Intel, ma le prime segnalazioni sembrano riguardare principalmente i PC HP.

Al momento l'unico modo per aggirare il bug è rappresentato dal ripristino della versione precedenti dei driver, o aggiornarlo alla release più recente, se presente. Come si può vedere nello screenshot presente in calce, nella schermata di ricerca vengono mostrate delle "X", ma molti avrebbero anche riportato problemi con Chrome quando attivata la modalità a schermo interno.

Qualche giorno fa altri utenti avevano segnalato altri problemi con lo stesso aggiornamento, ma chiaramente la speranza è che tutto venga risolto con il November 2019 Update che dovrebbe vedere la luce nel giro di qualche settimana.