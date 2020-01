Windows 10: il 20H1 Update è pronto. Ecco quando potrebbe essere disponibile

A pochi mesi dal lancio del November 2019 Update, Microsoft ha già ultimato lo sviluppo del primo major update del 2020 per il proprio sistema operativo, che porta il nome in codice 20H1. Il colosso di Redmond già da tempo ha dato il via ai test con gli iscritti al programma Insider, ma a quanto pare solo di recente ha concluso i lavori.

La versione 2004 dell'OS, però, non è destinata ad arrivare sui computer nell'immediato futuro.

Secondo quanto appreso da molti, il rilascio non avverrà prima della primavera. Alcune voci ipotizzano anche la pubblicazione di una build intermedia per Windows 10 allo scopo di correggere bug e risolvere problemi come quello con Esplora File, per cui la patch sarebbe già pronta da tempo.

I colleghi di MSPowerUser pronosticano per Windows 10 20H1 un approccio simile a quello adottato negli anni passati. E' probabile che Microsoft lo annunci nei prossimi mesi, per poi pubblicarlo a Maggio sotto il nome "May 2020 Update", ma ovviamente a riguardo ancora non sono arrivate indicazioni di alcun tipo.

La cosa che appare certa è che nel 2019 Microsoft rilascerà due aggiornamenti di rilievo, con il secondo che porterà il nome in codice "20H2" per poi approdare su Windows Update nella seconda metà dell'anno, appunto come avvenuto con quello di Novembre 2019.