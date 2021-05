Windows 10 21H1, risolti gli ultimi bug: il lancio pubblico è ormai prossimo

Microsoft ha corretto un fastidioso bug che provocava l'arresto anomalo di alcuni PC su cui era stato installato il May 2021 Update, che utilizzavano driver Intel RST. Il bug è stato segnalato dopo che gli utenti avevano installato l'aggiornamento KB5001391 per la versione 21H1 di Windows 10.

L'aggiornamento mostrava la Blue Screen of Death con l'errore "0xC2 (BAD_POOL_CALLER)“. Con la correzione di questo aggiornamento, tutto lascia presagire che il lancio del pacchetto potrebbe avvenire a breve, probabilmente già nelle prossime ore.

Microsoft ha anche risolto alcuni problemi con i driver audio, che dovrebbe consentire a più persone di scaricare la versione 21H1 del sistema operativo.

La distribuzione pubblica di Windows 10 21H1 potrebbe quindi partire già domani, almeno a giudicare da quanto emerso, ma da parte di Microsoft non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito. Come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese su queste pagine, però, si tratterà di un aggiornamento minore, che si configurerà a tutti gli effetti come il più classico dei Service Pack.

Le novità più importanti arriveranno con Windows 10 21H2, anche soprannominato "Sun Valley" che dovrebbe arrivare sui PC degli utenti nel corso della seconda metà dell'anno e dovrebbe portare ad uno svecchiamento generale dell'interfaccia grafica.