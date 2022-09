Windows 10 22H2 ufficiale: nuovo update principale arriverà a ottobre

Il lancio del 2022 Update per Windows 11 sta per trovare un seguito nel suo predecessore: Microsoft sta pianificando di lanciare Windows 10 versione 22H2 nel corso del mese di ottobre 2022. Considerato però che il focus del colosso di Redmond è su Windows 11, non aspettatevi nuovi funzionalità.

Per quanto concerne il nome dell’aggiornamento, come ripreso da Windows Latest non ci si allontana di troppo dalla convenzione di denominazione tradizionale: la versione 22H2 si chiamerà, in realtà, “aggiornamento di Windows 10 di ottobre 2022”. A confermare questo nome auto esplicativo è stato un portavoce della società statunitense, il quale ha ribadito peraltro che Windows 10 continuerà a ricevere aggiornamenti e supporto fino a ottobre 2025 esclusivamente per la sua manutenzione.

L’update di Windows 10 sarà pertanto una versione minore senza feature inedite per i consumatori ma con molteplici bug fix e, molto probabilmente, ottimizzazioni di vario tipo. Il modo in cui verrà proposto agli utenti sarà sotto forma di pacchetto di abilitazione: le varie novità verranno precaricate con altri update precedenti e poi attivate in un unico momento a ottobre.

Microsoft prevede poi l’eliminazione di questo formato di update a favore di aggiornamenti più piccoli e veloci chiamati "Moments": nel 2024 arriveranno i primi due Moment e dovrebbero trovare seguito nel 2025, quando Windows 10 cesserà di essere supportato con nuovi update.

Parlando invece dell’ultima iterazione dell’OS, sono arrivati i primi fix per i problemi NVIDIA dovuti a Windows 11 22H2.