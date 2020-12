Windows 10, 3 funzionalità utili arrivano giusto in tempo per Natale 2020

Microsoft ha deciso di fare una sorta di "regalo di Natale" agli utenti del sistema operativo Windows 10. Infatti, nel corso degli ultimi giorni sono arrivate diverse novità interessante, tra cui rientrano tre funzionalità utili. Andiamo, dunque, a fare un riassunto di quanto introdotto dalla società di Redmond.

1. Disinstallare le PWA dalle impostazioni

La prima funzionalità arrivata in questi giorni per gli utenti di Windows 10, scovata anche da MSPowerUser, risiede nella possibilità di disinstallare le PWA (Progressive Web Apps) di Google Chrome direttamente dalle impostazioni del sistema operativo. Per chi non lo sapesse, le PWA possono essere installate mediante un semplice clic mentre si visita un sito Web e non è dunque inusuale che gli utenti si ritrovino con dei "collegamenti" ai portali direttamente sul desktop. Si tratta tuttavia di applicazioni vere e proprie, che vengono installate "normalmente". Per disinstallarle, finora bisognava aprirle, premere sull'icona dei tre puntini e selezionare l'apposita opzione, mentre adesso anche queste app possono essere rimosse, come tutte le altre, direttamente dal percorso Impostazioni > App. Per il momento la feature è disponibile per gli sviluppatori e per Chrome Canary, ma dovrebbe arrivare per tutti nel corso delle prossime settimane.

2. Le webcam arrivano nella sezione Dispositivi

Dopo essere state per lungo tempo "nascoste", ora Microsoft ha deciso, a partire dalla build 21277 di Windows 10, di aggiungere la sezione dedicata alle webcam direttamente nella pagina "Dispositivi" delle impostazioni dell'OS. Stando anche a quanto riportato da Windows Latest, la funzionalità è ancora in una fase sperimentale, ma porta con sé anche maggiori possibilità legate a luminosità, contrasto e anteprima dell'inquadratura. Il tutto direttamente dalle impostazioni di Windows 10. Insomma, il 2020 è stato un anno in cui questa tipologia di dispositivi si è rivelata molto utile e Microsoft vuole dare il giusto spazio alle webcam. La funzionalità dovrebbe arrivare presto per tutti gli utenti.

3. Effetto parallasse per la schermata di blocco

La terza e ultima funzionalità annunciata in questi giorni che precedono il Natale 2020 consiste nell'introduzione di un effetto parallasse per quel che concerne la schermata di blocco. Stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, a partire dalla build 21277 di Windows 10 Microsoft ha introdotto una feature sperimentale che utilizza l'accelerometro del dispositivo per dare vita a un leggere effetto panoramico all'interno della lock screen. Secondo le fonti, anche questa funzionalità potrebbe arrivare presto per tutti.

Insomma, l'azienda di Satya Nadella sta effettuando dei test relativi a varie funzionalità, portando delle novità utili (e gradevoli alla vista, nel caso dell'effetto parallasse) ai primi utenti in questo periodo natalizio, per poi lanciarle eventualmente per tutti più avanti.

Altre novità legate a Windows 10

Per il resto, nel corso delle ultime settimane Windows 10 ha fatto parlare molto di sé anche per via di altre questioni. In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, presto sarà possibile rimuovere l'app "Strumento di cattura" dal sistema operativo. Inoltre, è stato rilasciato un fix relativo a problemi con il comando chkdsk. Non è mancato anche l'arrivo di un wallpaper natalizio. Infine, l'azienda di Redmond ha fatto gli auguri agli utenti tramite Twitter, affermando che non verranno rilasciate altre build Insider per quest'anno. Insomma, Microsoft ha voluto chiudere il 2020 con diverse novità per Windows 10, dando appuntamento a tutti per il 2021.