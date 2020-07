Windows 10, addio Pannello di Controllo? Microsoft fa un altro passo in avanti

Microsoft già da tempo sta cercando di allontanare gli utenti Windows dal Pannello di Controllo, che è senza dubbio una delle funzionalità più utilizzate ed apprezzate dagli utenti. Nell'ultima Preview Build di Windows 10, la 20161, il colosso di Redmond ha fatto un altro passo in avanti verso l'obiettivo.

Nella versione dimostrativa dell'OS, infatti, se si clicca sull'icona "Sistema" del Pannello di Controllo, si viene reindirizzati all'applicazione Impostazioni.

Brandon LeBlanc, in un post pubblicato sul blog ufficiale dell'Insider Program, ha spiegato che "stiamo continuando a lavorare per portare le funzionalità del Pannello di Controllo nelle Impostazioni. Infatti, stiamo migrando le informazioni presenti nella pagina Sistema del Pannello di Controllo nella pagina "Impostazioni" delle informazioni di sistema". Microsoft sottolinea anche di aver apportato altre modifiche per rendere l'esperienza degli utenti più chiara possibile: ad esempio sono stati semplificati i dati sulla sicurezza.

E' probabile che per il pensionamento completo del Pannello di Controllo bisognerà attendere un pò, in quanto essendo una funzione molto importante del sistema operativo necessiterà di tempo per essere eliminata, anche per una questione di abitudine da parte degli utenti.

Di recente è anche stato mostrato il nuovo menù Start di Windows 10, che è in fase di test proprio con la build in questione.