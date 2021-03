Windows 10 si aggiorna: corretto un grave bug che provocava crash e BSOD

Microsoft ha da poche ore rilasciato un importante aggiornamento per Windows 10 che corregge uno dei bug più fastidiosi degli ultimi tempi, dal momento che provocava la comparsa di BSOD e crash del sistema operativo. Ad essere interessata è la versione 20H2 /2004, dove è possibile installare il pacchetto KB5001567 tramite Windows Update.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nelle scorse ore, l'aggiornamento di Marzo di Windows 10 provocava crash e BSOD con la comparsa del codice di errore "APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys”.

Il problema, rapidamente riconosciuto da Microsoft, sarebbe legato alle stampanti ed al sistema di gestione della coda di stampa, in particolare con marchi famosi come Kyoera e Ricoh. Alcuni utenti però hanno lamentato problemi con altri software perla stampa, tra cui LibreOffice, Blocco Note e la stampa dei PDF.

Microsoft è corsa immediatamente ai ripari e nella gioranta di ieri ha rilasciato l'hotfix per le versioni interessate: su Windows 10 20H2 il pacchetto porta il codice "KB5001567", e può essere scaricato tramite questo indirizzo. Il fix però è disponibile anche per altre versioni dell'OS, di seguito la lista completa:

Windows 10 versione 20H2 / 2004 - KB5001567

Windows 10 versione 1909/1903 - KB5001566

Windows 10 versione 1809 - KB5001568 (edizioni Enterprise e Education)

Windows 10 versione 1803 - KB5001565 (edizioni Enterprise ed Education)

Per effettuare il download, basta semplicemente aprire Windows Update e dare il via alla ricerca degli aggiornamenti. Il sistema lo troverà in automatico e procederà con il download ed installazione.