Windows 10 si aggiorna: risolti bug audio, video e introdotta una nuova schermata

Dopo avere ricevuto il Windows 10 May Update 21H1, il sistema operativo di casa Microsoft ha ufficialmente ricevuto un’ulteriore patch per le versioni 21H1, 20H2 e 2004. Con essa, finalmente gli sviluppatori hanno risolto alcuni fastidiosi bug e migliorato le prestazioni del sistema, oltre che aggiunto una nuova schermata.

Innanzitutto specifichiamo alcuni aspetti tecnici per gli utenti più inesperti, come da nostra prassi: questo aggiornamento, dal codice KB5003214, è completamente opzionale e ogni novità da esso introdotto su Windows 10 verrà comunque ri-aggiunta con il prossimo Patch Tuesday di giugno 2021. Per chi volesse comunque accedere in anteprima alle novità e ai fix della patch, basterà seguire questi passaggi per completare download e installazione:

Aprire la schermata Impostazioni di Windows e recarsi su “Aggiornamenti e sicurezza”;

Cliccare su Verifica aggiornamenti, per controllare se l’update è disponibile per il vostro PC;

In aggiornamenti opzionali, poi, selezionare “Scarica e installa” e, infine, “Riavvia ora” per completare l’installazione.

Detto ciò, quali modifiche porta Windows 10 KB5003214? La prima, grande novità che notiamo è l’introduzione definitiva della schermata “Notizie e interessi” che apparirà dunque sulla barra delle applicazioni in basso a destra, apribile con un semplice click sull’icona del messaggio. Tramite essa potrete accedere molto rapidamente alle notizie più importanti del giorno, a seconda delle impostazioni da voi date al dispositivo: potrete decidere, infatti, da quali news outlet ricevere le notifiche riguardanti notizie dei temi più disparati. Se non vi dovesse interessare il feed delle notizie, basterà cliccare con il pulsante destro sull’icona di apertura e disattivare la schermata.

Non mancano però anche molte altre piccole novità, principalmente correzioni ad alcuni errori di sistema. Molti utenti hanno segnalato ai colleghi di Windows Latest la risoluzione di alcuni problemi audio su sistemi con 5.1 Dolby Surround, ma anche bug che impedivano l’avvio di app Android bloccate sulla barra delle applicazioni, il corretto funzionamento di dispositivi touch e anche errori nella riproduzione video dopo il passaggio da display HDR a schermi non HDR. Infine, sono stati segnalati miglioramenti delle prestazioni del sistema.

Restano, invece, i problemi con Microsoft Teams e Outlook relativi alla connessione dei servizi alla rete Internet.