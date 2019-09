Windows 10, il primo aggiornamento del 2020 renderà il pairing Bluetooth più veloce

Microsoft già da tempo ha svelato di essere al lavoro sul prossimo major update per Windows 10, che vedrà la luce nel 2020. I test sono già cominciati da qualche settimana ed a giudicare da quanto trapelato dalle ultime Insider Preview, lo sviluppatore di Redmond starebbe lavorando per rendere il pairing Bluetooth ancora più veloce.

I più attenti ricorderanno che lo corso anno lo sviluppatore di Redmond ha snellito in maniera importante il processo, inserendo una notifica che compare nel momento in cui il PC o tablet rileva un dispositivo da accoppiare. L'anno prossimo però a quanto pare le cose diventeranno ancora più semplici e non bisognerà passare tramite altre applicazioni.

Quando sarà visualizzata la notifica per accoppiare un dispositivo Bluetooth, infatti, gli utenti non dovranno fare altro che cliccare su un pulsante che darà immediatamente il via al pairing. Nella nuvoletta sarà mostrato il nome del dispositivo, la categoria ed anche un'icona che permetterà di riconoscerlo in maniera semplice ed immediata.

Almeno nella fase di test, attualmente in corso, però questo processo sembra essere compatibile solo con gli accessori Microsoft e non con quelli di terze parti, ma non è da escludere un'espansione.

Altre novità includono delle modifiche allo strumento di cattura per gli screenshot, che renderà il processo meno noioso e meno ingombrante sullo schermo.

Tante buone notizie quindi, in attesa che Microsoft corregga i numerosi problemi segnalati con l'ultimo aggiornamento.