Windows 10: l'aggiornamento 20H2 sarà molto simile al 19H2

Microsoft ha da poco completato lo sviluppo di Windows 10 20H1, il primo major update per il proprio sistema operativo che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe arrivare sui PC entro maggio. Sul web però si parla già della versione 20H2, che la società americana rilascerà nella seconda metà dell'anno.

Secondo quanto riportato da WindowsLatest, Windows 10 20H2 sarà molto simile al 19H2. Sostanzialmente quindi non è previsto l'arrivo di grosse novità: si tratterà di un aggiornamento che migliorerà le prestazioni dei PC ed in generale correggerà i bug segnalati dagli utenti.

"Abbiamo appreso dalle nostre fonti che l'aggiornamento dell'autunno 2020 di Windows 10 sarà basato sullo stesso concept che ha guidato l'azienda nel 2019. L'update autunnale di quest'anno quindi sarà un pacchetto piuttosto piccolo che conterrà dei miglioramenti minori" si legge nel rapporto.

Secondo alcuni esperti questo nuovo approccio di Microsoft potrebbe tradursi in una maggiore stabilità del sistema. In molti infatti sostengono che un numero inferiore di major update potrebbe consentire agli sviluppatori di testare al meglio le novità importanti, evitando bug come quelli che soprattutto nel 2019 hanno interessato diversi pacchetti e che hanno provocato non pochi malumori tra gli utenti.

Microsoft al momento non ha confermato questa nuova strategia, ma di fatto l'approccio va verso questa direzione.