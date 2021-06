Windows 10, l'aggiornamento 21H1 è automatico per alcuni PC

Ci sono novità da non sottovalutare per quel che riguarda l'aggiornamento alla versione 21H1 di Windows 10. Infatti, Microsoft ha annunciato dei "cambiamenti" riguardanti il metodo di rilascio dell'update.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, nonché come spiegato dalla stessa Microsoft nella documentazione ufficiale, la società di Redmond ha iniziato a rendere automatico l'aggiornamento per alcuni PC specifici legati alla versione 2004.

Questo significa che l'update è automatico solamente per un numero ristretto di utenti. Ricordiamo invece che la maggior parte di coloro che dispongono di Windows 10 può invece scegliere di effettuare manualmente l'aggiornamento: basta recarsi nelle impostazioni del PC, premere sul riquadro "Aggiornamento e sicurezza", fare clic eventualmente sul tasto "Verifica disponibilità aggiornamenti" e premere poi sulla voce "Scarica e installa", che si trova nella sezione dedicata all'update 21H1.

Nel caso vi stiate chiedendo quali sono le novità introdotte da questo update, potete fare riferimento alla notizia di annuncio della versione 21H1. Si tratta in realtà di un aggiornamento "minore", ma potrebbe comunque interessarvi approfondirlo.

Per il resto, ricordiamo che tra non molto potrebbero esserci delle novità importanti in casa Microsoft. Si vocifera infatti del possibile arrivo di Windows 11, nonostante non tutti siano molto convinti del fatto che questo possa accadere realmente (ma staremo a vedere).