Windows 10, l'aggiornamento 21H1 si avvicina: cosa dobbiamo aspettarci

Microsoft sta lavorando assiduamente sul prossimo aggiornamento principale per Windows 10: il sistema operativo del colosso di Redmond sta infatti per ricevere l’update 21H1, il quale non porterà novità tanto importanti quanto il successivo 21H2 ma non arriverà senza qualche modifica particolarmente utile.

L’azienda, come riportato da Windows Latest, avrebbe già finalizzato tutte le modifiche che intende includere nell’aggiornamento, il quale dunque dovrebbe arrivare, come secondo la tabella di marcia già vista verso novembre 2020, nel corso di questa primavera. Secondo i riferimenti scoperti nell’ultima Build Windows 10 KB4598291, il pacchetto di abilitazione dell’update 21H1 è già stato testato e ciò confermerebbe il fatto che si tratterà di un piccolo, semplice “Service Pack” da circa 500 MB che rilascerà qualche nuova funzionalità. Tuttavia, le dimensioni aumenteranno a circa 3 GB se la versione di Windows 10 non sarà la 20H2 o la 20H1.

Ma quali sono le novità attese per Windows 10 Spring 2021? Per ora si parla principalmente del supporto per TLS (Transportation Layer Security) 1.3 o, spiegato semplicemente, un nuovo livello di protezione delle connessioni Web effettuate. O ancora, verranno aggiunte più tonalità scure alle pagine dei risultati in Windows Search. Al momento, però, non è nota alcuna altra informazione.

Sarà dunque, come già specificato, l’aggiornamento 21H2 di settembre-ottobre a portare con sé il numero più grande di funzionalità inedite e importanti novità estetiche: questo autunno, infatti, finalmente potremo provare noi stessi la nuova esperienza del design Sun Valley.

Gli occhi però vanno puntati anche su Windows 10X, il nuovo sistema operativo modulare per laptop e notebook di fascia bassa recentemente installato, decisamente a sorpresa, anche su un Surface Pro 7.