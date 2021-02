Windows 10: l'aggiornamento 21H1 non porterà grandi novità, parola di Microsoft

Il prossimo aggiornamento delle funzionalità di Windows 10 denominato “versione 21H1” o “Build 19043” dovrebbe arrivare nel mese di giugno, secondo una svista degli sviluppatori di Microsoft Edge, e stando alle recenti dichiarazioni del colosso di Redmond non porterà con sé grandi novità al sistema operativo per PC.

L’azienda lo avrebbe reso noto tramite una nota ai partner hardware, in cui avrebbe semplicemente affermato che la versione 21H1 di Windows 10 seguirà le "stesse linee guida della 20H2" e sarà compatibile con computer, applicazioni e driver già esistenti: “Nessuna modifica [ai driver]. Quelli che soddisfano tutti i requisiti applicabili di Windows 10 versione 2004 saranno firmati digitalmente con gli stessi attributi di firma”.

Ciò significa che Windows 10 21H1 sarà accessibile a tutti gli utenti che eseguono la versione 20H2 e sarà scaricabile come pacchetto da circa 100 megabyte se non meno, dato che le funzionalità in arrivo saranno veramente poche. L'aggiornamento più importante dell’anno arriverà invece verso il prossimo autunno, portando con sé il grande cambiamento di design di cui si parla continuamente e anche migliorie tecniche particolarmente importanti come il nuovo strumento “DiskUsage” per la riga di comando del file system o altri tweak dedicati alla gestione dello spazio di archiviazione del computer. Per tutto questo, però, sarà necessario attendere ancora diversi mesi.

Intanto, gli ultimi aggiornamenti facoltativi come quello dal codice KB4535680 sembrano essere particolarmente problematici per diversi utenti, in quanto avrebbe causato dei bug con BitLocker.