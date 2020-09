Windows 10, l'ultimo aggiornamento causa problemi con il sottosistema Linux

L’ultimo aggiornamento cumulativo di settembre 2020 per Windows 10 continua a mostrare problemi e bug di vario genere. Dopo quelli scoperti nella patch 19041.448 che tornavano a causare la riaccensione casuale del PC quando si trovava in sospensione, ora sembrerebbe che Windows Subsystem for Linux 2 continui a crashare.

Stando a quanto riportato da Windows Latest e BleepingComputer, nei forum ufficiali di Microsoft moltissimi utenti si sono lamentati di problemi con il sottosistema Linux per Windows come crash, impossibilità di avviare la feature o problemi con l’installazione; il colosso di Redmond non avrebbe però ancora riconosciuto ufficialmente questi bug, dunque un fix permanente non è ancora in cantiere. In compenso, qualcuno avrebbe scoperto cosa causa il problema e persino diffuso una soluzione provvisoria.

Innanzitutto, sembrerebbe che il colpevole sia l’update di sicurezza Windows 10 2004 KB4571756 rilasciato ad agosto per correggere le vulnerabilità CVE-2020-0890 e CVE-2020-0904. Rimuovere questo aggiornamento risolve il nuovo problema con WSL2 ma espone il sistema a potenziali vulnerabilità, dunque valutate bene se risolvere in questo modo il bug o attendere il fix ufficiale di Microsoft.

Per chi volesse rimuovere la patch e sistemare problemi come “Programma non trovato” o “Processo terminato con errore 4294967295”, dunque, ecco i passaggi necessari:

Premete il tasto Windows e cercate “cronologia aggiornamenti“

Selezionate “Visualizza cronologia degli aggiornamenti“

Cliccate la voce “Disinstalla aggiornamenti“

Cercate e selezionate la patch KB4571756, infine cliccate “Disinstalla“ e riavviate il PC

Come se non bastasse, di recente sono stati scoperti anche altri problemi con i temi di Windows 10: alcuni di quelli non ufficiali e personalizzati potrebbero infatti contenere una stringa di codice che mette a rischio le credenziali.