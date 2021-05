Windows 10, un aggiornamento ha involontariamente reso i PC più veloci

Il problematico aggiornamento KB5001391 per Windows 10 si sta rivelando una sorpresa per molti. L'update, che ha aggiunto il tab "Notizie ed Interessi" alla barra delle applicazioni, starebbe velocizzando i PC.

Sono sempre più gli utenti che, a seguito dell'installazione del pacchetto, stanno scoprendo che il loro sistema funziona meglio ed è più scattante. Involontariamente, il KB5001391 potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta importante nella storia degli aggiornamenti di Ten, nonostante le imperfezioni che si sta trascinando dietro.

L'aggiornamento è disponibile già da qualche settimana per Windows 10 20H2 e 21H1 ed include anche un'ampia gamma di correzioni e risolve dei disservizi riportati dagli utenti in precedenza. Nello specifico, nel changelog si fa riferimento ad un bug che provocava un eccessivo utilizzo della memoria da parte del processo isass.exe, ma è indubbio che la novità principale sia rappresentata dal tab "News ad Interest" nella taskbar. A riguardo alcuni utenti riferiscono che anche dopo l'installazione ancora non comparirebbe, ed il processo di attivazione ha richiesto svariati riavvii.

Per il futuro, Microsoft ha annunciato l'imminente arrivo del supporto all'audio AAC su Bluetooth in Windows 10, che sarà particolarmente utile per coloro che utilizzano auricolari come gli AirPods di Apple. In settimana è anche stato annunciato il May 2021 Update.