Windows 10, l'aggiornamento KB5004237 non risolve alcuni problemi: in arrivo un fix

A quanto pare, l'aggiornamento di Windows 10 di Luglio 2021, che porta il numero identificativo KB5004237, non risolve alcuni fastidiosi problemi con le prestazioni ed il gaming. Microsoft però sembra essere a conoscenza di tali disservizi e starebbe lavorando ad un fix che dovrebbe metterci una pezza.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, le patch di sicurezza di Windows 10 rilasciate dopo marzo stanno causando una serie di disservizi durante le sessioni da gaming su PC. Nello specifico, gli utenti lamentano problemi con il framerate, stuttering in alcuni giochi ed in generale problemi di prestazioni.

Microsoft ha tentato di risolvere con una patch implementata lato server alla fine di aprile, che è stata integrata anche nel Tuesday Patch di Luglio 2021, ma a giudicare dalle segnalazioni i problemi non sono completamente risolti. Nello specifico, gli utenti riscontrano problemi con Windows 10 21H1, 20H2 e versioni precedenti.

Secondo quanto riportato dai colleghi di WindowsLatest, Microsoft sarebbe a conoscenza della situazione e starebbe lavorando ad una soluzione. Attualmente gli ingegneri stanno testando la patch con i partecipanti al programma Insider.

Nel frattempo, si continua a discutere della grave falla di sicurezza di Windows 10 che dà accesso al registro di sistema con i massimi privilegi. Qualche giorno fa, il colosso di Redmond ha anche annunciato il Windows 10 21H2 Update.