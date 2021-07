Windows 10, l'aggiornamento KB5004945 blocca alcune stampanti: come risolvere

Microsoft di recente ha dato il via alla distribuzione di un aggiornamento di emergenza per Windows 10 che corregge il bug PrintNightmare. Tuttavia, secondo quanto trapelato e confermato dagli utenti, il pacchetto rilasciato lo scorso 6 Luglio starebbe causando non pochi grattacapi.

Secondo quanto emerso, infatti, l'aggiornamento KB5004945 che include vari fix di sicurezza per la vulnerabilità PrintNightmare, starebbe bloccando le stampanti di aziende come Zebra.

Gli utenti a quanto pare hanno segnalato che a seguito dell'installazione della patch di sicurezza, non sono più in grado di effettuare la stampa dei documenti. La problematica non sarebbe isolata alle stampanti Zebra ma interesserebbe anche altri marchi. Il bug sembra interessare il servizio di Spooler ed a quanto pare la coda di stampa scomparirebbe senza processarla

Sono molteplici le segnalazioni sul forum di Zebra, ma anche su Reddit si stanno moltiplicando. Microsoft a quanto pare sarebbe a conoscenza della problematica ed ha riconosciuto che "interessa più marchi".

Al momento l'unico modo per risolvere è rappresentato dalla disinstallazione manuale dell'aggiornamento cumulativo attraverso la cronologia degli aggiornamenti ed il tasto "disinstalla aggiornamenti". Questo ovviamente vi esporrà alla vulnerabilità PrintSpooler, che può essere mitigata manualmente tramite la PowerShell inserendo i comandi "Stop-Service -Name Spooler -Force" e "Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled". Alternativamente, potete aspettare il fix ufficiale.