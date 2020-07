Windows 10: l'aggiornamento di Luglio fa sparire Paint e Blocco Note, come risolvere

Il Patch Tuesday di Windows 10 di Luglio 2020 sta provocando un grattacapo non di poco conto per gli utenti, che si sono visti sparire due applicazioni molto importanti: il Blocco Note e Paint.

Alcune segnalazioni pubblicate sulla community ufficiale del colosso di Redmond, riferiscono che un disservizio simile è stato lamentato da molti con l'update di maggio, ed anche in quel caso le motivazioni non sono note dal momento che Microsoft ancora non ha riconosciuto la problematica in via ufficiale.

L'unico modo per risolvere è reinstallare le app tramite il Microsoft Store. Basterà quindi aprire le Impostazioni delle app, quindi spostarsi in "App e Funzionalità" e cercarle attraverso la casella di ricerca. Qualora non dovessero essere presenti, basterà aprire lo Store del colosso di Redmond, effettuare una ricerca ed installarle.

Anche in questo caso però molti hanno riscontrato diversi problemi, dal momento che la versione 2004 di Windows 10 non consentirebbe l'installazione ed il download di Paint e Blocco Note dallo Store. Il sistema operativo, infatti, restituisce un messaggio d'errore in cui si legge che le app sono già installate. In questo caso l'unico modo è effettuare il ripristino del PC alla versione precedente ed evitare di scaricare il Patch Tuesday di Luglio 2020 fin quando non sarà risolto il problema.