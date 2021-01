Windows 10: l'ultimo aggiornamento di Microsoft risolve un fastidioso bug

In attesa del rilascio dell'aggiornamento 21H2 di Windows 10, che porterà in dote numerose nuove feature per il sistema operativo Microsoft, pare che il colosso di Redmond abbia finalmente risolto un fastidioso problema manifestatosi su alcuni dispositivi con l'attuale versione di Windows.

L'ultima versione di Windows 10 presentava infatti, su alcuni dispositivi, un problema di riavvio forzato in cui l'utente aveva a disposizione un minuto di orologio per riuscire a salvare e chiudere il proprio lavoro prima dello spegnimento della macchina.

Gli utenti coinvolti raccontano di una finestra pop-up che appariva in maniera randomica, recitante "Il suo PC di riavvierà automaticamente entro un minuto. Windows ha incontrato un problema e necessita di essere riavviato. Si consiglia di chiudere questo messaggio e salvare il proprio lavoro".

Come potreste benissimo immaginare, un problema di questo tipo invaliderebbe il lavoro di chiunque, interrompendo workflow e sottoponendo gli utenti a un inutile stress dovuto alla fretta di chiudere tutto in sessanta secondi.

Come riportato dalla stessa Microsoft a novembre, questo bug è stato introdotto dal Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) e il troubleshooting dell'azienda ha permesso di circoscrivere il problema a una singola azione. Il problema era riproducibile in sistemi in cui gli account locali come "amministratore" o "guest" venivano rinominati e l'azione scatenante, su queste macchine, era quella di "interagire con qualsiasi finestra di dialogo che elenchi gli utenti, per esempio accedendo alla pagina delle impostazioni delle opzioni di accesso oppure alla cartella degli utenti o ancora nella shell MMC con gli utenti locali e i gruppi".

In ogni caso, al momento il piccolo bugfix è in corso di distribuzione e consigliamo di aggiornare i propri computer per avere sempre a disposizione le ultime novità, fix e librerie di sicurezza di Windows.

