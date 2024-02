Windows 10, l'ultimo aggiornamento non funziona a un mese dall'uscita: che succede?

Nel 2025, Microsoft terminerà il supporto a Windows 10, causando una vera e propria bomba ecologica, con la rottamazione di ben 240 milioni di PC in tutto il mondo. Anche oggi, a inizio 2024, sembra che Windows 10 non se la passi troppo bene: l'ultima versione del sistema operativo, infatti, sembra essere impossibile da installare su diversi PC.

La notizia è arrivata da Windows Latest, che riporta che Windows 10 KB5034441 non ha ancora ricevuto alcun fix ai suoi bug a più di un mese dal suo rilascio, che è avvenuto il 9 gennaio 2024. Il problema più grosso, secondo la testata americana, è che questa versione di Windows 10 è un aggiornamento obbligatorio, dal momento che risolve un'importante falla di sicurezza per tutti i PC che possiedono una partizione di ripristino.

Ciò significa che, se il vostro PC presenta una partizione di ripristino, Windows 10 KB503441 cercherà di installarsi automaticamente, ma l'aggiornamento non andrà mai a buon fine. Il problema è stato più volte riportato dagli utenti sui forum di settore e, soprattutto, sul Feedback Hub di Microsoft, che dunque sembra essere a conoscenza del bug ma pare non essere ancora riuscita a pubblicare un fix risolutivo.

Nello specifico, il codice di errore è lo 0x80070643 e impone il riavvio del PC per tentare la reinstallazione dell'aggiornamento (che, però, non si conclude mai positivamente). Il problema vale soprattutto per chi possiede un PC desktop assemblato o un laptop, dal momento che molti OEM prevedono di default delle partizioni di ripristino sui propri computer per reinstallare Windows o portare il device alle impostazioni di fabbrica quando necessario.

Secondo Microsoft, il problema dipenderebbe dalla mancanza di spazio in Windows Recovery Environment (WinRE), una parte del sistema operativo che richiede almeno 250 MB di memoria allocata per la corretta installazione dell'ultimo aggiornamento. Gli utenti, dunque, possono provare a ingrandire la dimensione della partizione WinRE e procedere alla reinstallazione dell'update, seguendo le linee guida manuali offerte da Microsoft. Chi preferisce utilizzare un tool automatico, però, dovrà aspettare.