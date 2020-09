Windows 10: l'aggiornamento di Ottobre 2020 è pronto per il rilascio, ecco le novità

Microsoft ha annunciato che l'October 2020 Update per Windows 10 (nome in codice 20H2) è finalmente pronto per la distribuzione. In un post pubblicato sul blog ufficiale, il colosso di Redmond ha precisato che è disponibile al Release Preview, segno che la versione finale per gli utenti potrebbe arrivare già nel giro di qualche settimana.

Il Senior Program Manager del programma Windows Insider, Brandon LeBlanc, ha osservato che "riteniamo che la build 19042.508 sia la build finale e stiamo pianificando le successive per continuare a migliorare l'esperienza complessiva dell'October 2020 Update sui PC dei nostri utenti".

Come il secondo major update del 2019, anche l'October 2020 Update si configura come uno dei più classici Service Pack: non saranno implementate grosse novità a livello visivo o nuove funzioni, sebbene si parli dell'introduzione del nuovo menù Start che è stato svelato lo scorso marzo e dovrebbe finalmente debuttare sui PC. Microsoft ed i propri ingegneri si sono soffermati però principalmente sulla correzione dei problemi noti e sulla stabilità del sistema operativo. E' stata infatti risolta la problematica con il sottosistema di Linux segnalata a seguito dell'installazione dell'aggiornamento cumulativo di Settembre.

Microsoft ha dato il via ai test del nuovo menù Start lo scorso Luglio, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alle notizie dedicate.