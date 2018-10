Windows 10, altri problemi: gli utenti lamentano la comparsa della schermata blu d'errore

Non sembrano terminare i problemi con l'October Update, nonostante Microsoft abbia risolto il bug che provocava la cancellazione dei file a seguito della rimozione dell'aggiornamento per il pubblico. A quanto pare però i disservizi sono tutt'altro che finiti per coloro che hanno installato l'aggiornamento.

Gli utenti infatti stanno lamentando l'improvvisa comparsa della BSOD, la schermata blu d'errore, che impedisce ai computer e dispositivi di avviarsi correttamente.

Il messaggio d'errore visualizzato include la dicitura "WDF_Violation", che si riferisce a Windows Driver Framework. A quanto pare il problema riguarderebbe principalmente gli utenti HP e riguarderebbe un file di driver trovato nei computer della società, "HpqKbFiltr.sys". Sul web le segnalazioni stanno continuando ad aumentare, e gli utenti riferiscono che l'eliminazione del file avrebbe temporaneamente risolto i problemi, ripristinando il corretto funzionamento dei computer.

Il problema a quanto pare non riguarderebbe esclusivamente l'October Update, dal momento che il disservizio sarebbe stato segnalato anche da coloro che hanno installato l'April Update.

Neowin ha interpellato il supporto Microsoft che ha confermato il tutto, ma ha anche precisato che segnalazioni simili sono giunte anche da possessori di PC non HP. La patch che provocava il conflitto però è già stata eliminata da Windows Update. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.