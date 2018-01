Windows 10: Amazon porta Alexa sul sistema operativo di Microsoft!

Amazon continua a puntare massicciamente sul proprio assistente vocale, Alexa. Il gigante di Seattle, proprio mentre inizia il CES 2018 di Las Vegas, ha annunciato che Alexa è in arrivo su Windows 10, il sistema operativo del gigante di Redmond.

Alexa andrà a sfidare Cortana sui PC prodotti da HP, Lenovo, Asus, ed Acer, sia a livello desktop che portatile, sui computer che i produttori rilasceranno sul mercato nel corso dell'anno.

L'integrazione avverrà attraverso una particolare applicazione che sarà disponibile per Windows già nel corso della primavera, ed attualmente i produttori sono già al lavoro per integrare l'IA sui vari dispositivi, anche a livello di riconoscimento vocale. HP, ad esempio, porterà Alexa sui PC Pavillion Wave, mentre Lenovo l'integrerà sui propri laptop, ma a riguardo ancora non sono ancora disponibili molti dettagli.

L'annuncio è frutto della partnership che le due compagnie hanno stretto lo scorso anno. Entrambe le compagnie, infatti, in un comunicato congiunto avevano rivelato le rispettive intenzioni di integrare Alexa e Cortana già alla fine del 2017, ma l'integrazione cross-platform ha richiesto più tempo del previsto ed il tutto è stato rinviato al 2018. Amazon sta portando avanti il proprio obiettivo con un'applicazione standalone, che permetterà di accedere ad Alexa ed alle informazioni attraverso un'UI simile a quella disponibile per la versione online o le app mobile. L'app, a quanto pare, sarà accessibile anche attraverso uno shortcut per la tastiera.

Amazon ed i partner sveleranno maggiori informazioni su questo progetto già nel corso del CES di Las Vegas.