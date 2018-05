Windows 10 April Update: come forzare l'aggiornamento ed installarlo subito

E' disponibile da qualche giorno l'April Update per Windows 10, di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine, esponendovi le novità introdotte dal gigante di Redmond nell'importante update.

La distribuzione è in corso in questi giorni, ma non tutti gli utenti sembrano aver ancora ricevuto la notifica di presenza dell'aggiornamento. Per verificarne la presenza, basta andare nel menù Impostazioni, quindi spostarsi in Aggiornamenti e Sicurezza, selezionare Windows Update e cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti.

Per coloro che hanno ricevuto risposta negativa dal sistema, e che non intendono aspettare qualche settimana, è presente una procedura alternativa che forza l'aggiornamento e lo rende disponibile da subito.

Basta, infatti, recarsi a questo indirizzo sul sito web ufficiale di Microsoft e cliccare sul pulsante Aggiorna Ora, il quale farà partire in automatico il download dell'Assistente Aggiornamento di Windows 10.

Il file exe scaricato dovrà essere avviato e gli si dovranno concedere i permessi di modificare il sistema. A questo punto, l'installer effettuerà un altro controllo incrociato degli aggiornamenti. Basterà cliccare su Aggiorna per iniziare questa procedura al termine del quale partirà il download dell'April Update.

Fateci sapere attraverso i commenti se avete ricevuto la notifica di presenza dell'April Update o se, in alternativa, siete stati costretti a forzare l'aggiornamento.