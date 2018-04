Windows 10: l'April Update disponibile dal 30 Aprile. Ecco le novità

L'April Update di Windows 10 ha finalmente una data. Microsoft, infatti ha annunciato che il prossimo importante aggiornamento per il proprio sistema operativo, April Update, sarà disponibile tra tre giorni, quindi il prossimo 30 Aprile, e porterà con se una serie di funzionalità che renderanno l'OS più efficiente.

Tra le feature più attese figura Timeline, che consentirà agli utenti di effettuare ricerche tra le attività svolte negli ultimi trenta giorni, in modo tale da capire il lavoro effettuato. Si tratta di una funzione che sarà disponibile su tutti i dispositivi, ma solo in caso di accesso con gli account Microsoft. Ciò la rende accessibile anche da smartphone: sarà ad esempio possibile effettuare ricerche direttamente da cellulare mentre si è in giro, e quindi riprendere da desktop in un secondo momento.

Altra caratteristica importante è rappresentata da Focus Assist, che elimina ogni tipo di distrazione, disattivando di fatto le notifiche da applicazioni come social network ed email. Gli utenti attraverso un hub saranno in grado di scegliere le app e gli utenti a cui dare la priorità, e quali mutare. Una volta disabilitata la funzione, Windows 10 fornirà un riepilogo di tutto ciò che è accaduto durante il periodo di lavoro.

Si apprestano a debuttare anche delle funzioni degne di nota per Microsoft Edge, come il muting delle schede ed il riempimento automatico per i moduli per i pagamenti, senza dimenticare gli aggiornamenti per la dettatura. Quest'ultima potrà essere attivata attraverso i tasti Win + H. Cortana, infine, sarà anche in grado di interagire con i dispositivi domestici.