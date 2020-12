Windows 10 su ARM: arriva l'emulazione a 64 bit, un grande passo in avanti!

Ultimamente stanno arrivando sul mercato dei prodotti interessanti per quel che riguarda il mercato dei portatili. Ci riferiamo ai dispositivi basati su architettura ARM, che qualcuno potrebbe definire come degli ibridi tra smartphone/tablet e computer. L'utilizzo di questa architettura comporta dei limiti, ma Microsoft sta lavorando duramente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e GSMArena, la società di Redmond ha finalmente rilasciato un aggiornamento che consente agli utenti di emulare i programmi a 64 bit su Windows 10 ARM. Si tratta di una novità importante, dato che fornisce la possibilità di far girare molte applicazioni che in precedenza non erano compatibili. Ricordiamo che tra i dispositivi che aderiscono a questo progetto ci sono Samsung Galaxy Book S, che abbiamo già analizzato su queste pagine, e Microsoft Surface Pro X, che presto tratteremo nel dettaglio nell'apposita recensione.

In ogni caso, una delle principali critiche mosse a questi dispositivi è proprio relativa alla compatibilità delle app, dato che finora erano limitati all'emulazione a 32 bit. La novità introdotta da Microsoft lascia sicuramente ben sperare per il futuro di questi prodotti, che presto potrebbero rivoluzionare il mercato dei portatili. Ricordiamo, infatti, che spesso si tratta di dispositivi particolarmente leggeri che implementano anche uno slot per la SIM.

Insomma, l'azienda di Satya Nadella sta facendo un passo in avanti dopo l'altro per quel che concerne il progetto Windows 10 relativo all'architettura ARM. Per il momento la novità è arrivata solamente per gli utenti Insider, ma si prospetta un futuro interessante.