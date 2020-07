Windows 10, arriva l'app di Amazon Prime Video: possibile il download di film e serie tv

Microsoft ha annunciato che è disponibile sul Microsoft Store di Windows 10 l'applicazione ufficiale di Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming del colosso di Seattle inclusa nell'abbonamento annuale a Prime. Rispetto allo streaming tramite browser le novità sono tante, ma anche le limitazioni.

Innanzitutto, a giudicare da quanto riportato da vari siti, l'app non supporterebbe lo streaming a risoluzioni superiori ai 720p, ma l'altra faccia della medaglia è rappresentata dalla possibilità di effettuare i download dei contenuti per la visione offline.

Nella descrizione però leggiamo che l'app può eseguire lo streaming ed il download fino a 1080p HD, ma "può variare in base al contenuto". I colleghi di The Verge in alcuni test non sono riusciti ad andare oltre i 720p, sebbene alcuni contenuti fossero elencati come 4K UHD.

Per quanto concerne i download invece, sempre i redattori della popolare testata hanno avuto modo di scaricare un episodio di 52 minuti di Tales from the Loop a risoluzione maggiore, ma ha richiesto 2,74 gigabyte.

Il download è ovviamente gratuito e può essere effettuato attraverso questo indirizzo.

Si tratta senza dubbio di una buona novità, che arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione dei rumor che vogliono Amazon Prime Video al lavoro su un canale televisivo in diretta 24/7.