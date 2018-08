Windows 10: arriva l'app 'Your Phone', per accedere ai file contenuti nei device Android

Microsoft sta pensando ad un modo tutto nuovo per gestire i contenuti provenienti dagli smartphone Android. Basta e-mail mandate al proprio indirizzo di posta elettronica e servizi di cloud, da oggi in poi sarà tutto molto più semplice: ci penserà la nuova app "Your Phone", in arrivo su Windows 10.

L'applicazione, ancora in fase sperimentale, è disponibile al momento solo per gli utenti iscritti al programma Windows Insider che fanno parte del cosiddetto "Fast Ring", e permette di gestire i file contenuti nel vostro dispositivo Android direttamente da un PC equipaggiato con Windows 10. Una volta che farete l'accesso all'app sul computer vi si aprirà una finestra contenente i file immagazzinati nel vostro smartphone: nel caso delle foto, potrete trascinarle e rilasciarle direttamente all'interno di altri programmi, come Power Point nel caso dobbiate lavorare ad una presentazione.

Questa feature, denominata drag-and-drop, verrà resa disponibile in un secondo momento anche su iPhone, ma sarà soggetta ad alcune limitazioni: in particolare si potrà condividere, tra smartphone e PC, la pagina web sulla quale si sta navigando, in modo da poter continuare a visualizzarne i contenuti su uno schermo più grande.

L'unico requisito da rispettare per poter sfruttare l'app Your Phone è il seguente: il device Android dal quale volete prelevare e gestire i file deve essere necessariamente aggiornato almeno alla versione 7.0 del SO mobile.